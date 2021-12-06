В партии импортированного в Азербайджан перца выявлен патоген овощных культур

БАКУ /Trend/ - В плодах перца, импортированного в Азербайджан из Турции, выявлен вирус коричневой морщинистости, являющийся патогеном овощных культур. Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

«Партии перца, импортированные в Азербайджан 30 ноября ООО Best Supply Company и третьего декабря – ООО Amotrade, были проверены инспекторами агентства. Взятые образцы были переданы в лабораторию Института продовольственной безопасности. В результате анализов в пяти образцах был выявлен вирус коричневой морщинистости плодов. Поэтому принято решение направить на лабораторное исследование все партии перца, ввезенные в Азербайджан. В случае выявления в них вируса вся продукция будет возвращена в страну - поставщика или уничтожена», - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что вирус коричневой морщинистости плодов, помимо Турции, широко распространен во многих странах мира, в том числе в Германии, Испании, Нидерландах и Бельгии. Кроме перца, он поражает томаты, баклажаны, картофель и табак.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)