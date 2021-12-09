После возвращения жителей в село Агалы Зангиланского района будет восстановлена работа школы – министр (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:17)

БАКУ /Trend/ - После возвращения жителей в село Агалы Зангиланского района будет восстановлена работа школы.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев.

Он отметил, что в связи с этим проводится работа совместно с соответствующими структурами.

Министр добавил, что в процессе возвращения жителей в село несколько недель занятия планируется проводить в гибридной или дистанционной формах. Онлайн-занятия будут проводиться, даже если в селе на тот период будет двое, трое или пять школьников. После строительства школьного здания, создания всей инфраструктуры будет обеспечен полномасштабный учебный процесс.

(Перевод: Кямаля Сеидова)