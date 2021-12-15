Начальник управления образования города Баку прокомментировала аудиозапись директора школы

БАКУ / Trend / - Начальник управления образования города Баку Мехрибан Велиева прокомментировала аудиозапись директора школы № 189-190 Джейран Гулиевой, передает Trend.

"Проводится расследование. Результаты будут объявлены. Есть лица, которые виновны в определенных вещах. Будет дана правовая оценка", - заявила она.

Отметим, что в соцсетях распространилась аудиозапись директора бакинской средней школы №189-190 о сборе денег с учителей.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)