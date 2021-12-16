В Азербайджане за 10 месяцев зарегистрировано более 62 тыс. смертей

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за 10 месяцев 2021 года зарегистрирована 62 151 смерть, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госкомстат.

"Коэффициент смертности на 1 000 человек составил 7,4. В указанный период в Азербайджане родились 92 150 детей. Коэффициент рождаемости на 1 000 человек составил 11,0. В целом на первое ноября 2021 года численность населения Азербайджана выросла на 0,3 процента, или 31 580 человек и составила 10 150 713 человек", - говорится в сообщении ведомства.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)