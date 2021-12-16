В Азербайджане появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов

БАКУ / Trend / - В последнее время появилась новая форма мошенничества при регистрации телефонов, ввозимых в Азербайджан из-за рубежа. Некоторые поставщики телефонов регистрируют IMEI (International Mobile Equipment Identity) для импортируемых телефонов по низкой цене. Так они подделывают и продают коды IMEI. В результате возникает опасность для лиц, пользующихся этими телефонами.

Как сообщает Trend, об этом сказал эксперт по ИКТ Рамазан Сеидов, добавив, что на задней панели нового телефона есть стикер с номером IMEI.

"Рекомендуется хранить в безопасном месте все, что связано с устройством. Даже если кто-то планирует купить подержанный телефон, следует обратить внимание на наличие чека и коробки. В противном случае можно столкнуться с подделкой", - заявил он.

Сеидов отметил, что оригинальность устройства можно проверить на сайте "imei.az" с помощью стикера на задней панели телефона.

"Если пользователь телефона получит SMS -уведомление о случае подделки, то телефон будет заблокирован в течение 30 дней", - сказал эксперт.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев.)