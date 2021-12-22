Школы Баку с отличием окончили почти 2,3 тыс. человек
БАКУ /Trend/ - В 2021 году общеобразовательные школы при Управлении образования Баку с аттестатом отличия окончили 2 284 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на управление.
"Из них 1 520 человек получили аттестат отличия по уровню общего среднего образования (IX класс), 764 человека - полного среднего образования (XI класс)", - говорится в информации управления.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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