Школы Баку с отличием окончили почти 2,3 тыс. человек

БАКУ /Trend/ - В 2021 году общеобразовательные школы при Управлении образования Баку с аттестатом отличия окончили 2 284 человека, сообщает в среду Trend со ссылкой на управление.

"Из них 1 520 человек получили аттестат отличия по уровню общего среднего образования (IX класс), 764 человека - полного среднего образования (XI класс)", - говорится в информации управления.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)