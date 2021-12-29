С начала 2021 г. в Азербайджане произошло более 14 тыс. землетрясений

БАКУ /Trend/ - С начала 2021 года в Азербайджане и на прилегающих к нему территориях произошло 14 652 землетрясения.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал директор Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), член-корреспондент НАНА, профессор Гурбан Етирмишли.

"В Азербайджане с начала года было зафиксировано 61 землетрясение магнитудой выше 3,0. В указанный период высокая сейсмоактивность регистрировалась в Шамахинском, Исмаиллинском, Агстафинском районах, Шахбузском районе Нахчыванской Автономной Республики, а также в Гусар-Губинской и Талышской зонах. На юго-восточном склоне Большого Кавказа - в Загатальском и Балакенском районах сейсмоактивность в течение года была слабой.

Также в Каспийском море наблюдалась фоновая сейсмичность. Высокая сейсмичность фиксировалась на границе Ирана и Турции, а также Грузии и Армении. Кроме того, были зафиксированы извержения грязевых вулканов", - сказал Етирмишли.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)