БАКУ /Trend / - С сегодняшнего дня в Азербайджане начинается экзаменационная сессия осеннего семестра 2021-2022 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях.

Согласно поручению министра образования, экзамены будут проводиться в очной форме, передает в понедельник Trend.

При проведении экзаменов следует соблюдать "методические указания по профилактике коронавирусной инфекции (COVID-19) во время экзаменов", разработанные публичным юридическим лицом "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями". Также необходимо соблюдение правил в соответствии с "Временными правилами организации учебного и учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, функционирующих в Азербайджанской Республике в период особого карантинного режима", утвержденными Постановлением Кабинета министров № 332 от 10 сентября 2020 года.

Руководители высших и средних специальных учебных заведений должны организовать экзаменационную сессию на основе действующих нормативных документов, создать в учебных заведениях экзаменационные штабы и обеспечить оперативное рассмотрение каждой поступающей в штаб жалобы. Согласно приказу, средства массовой информации будут регулярно информироваться о деятельности службы "горячей линии" министерства в связи с экзаменами и о ходе экзаменационной сессии.

Отметим, что порядок участия в экзамене студентов, зараженных коронавирусом, отражен в "Правилах организации обучения по кредитной системе" на уровне бакалавриата и магистратуры, основного (базового) медицинского образования высших учебных заведений и на уровне магистратуры НАНА.

Если студент, не принявший участие в экзамене по уважительной причине, примет участие в экзамене до начала занятий в следующем семестре, то плата за повторный экзамен по этому предмету не будет взиматься.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)