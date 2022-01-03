БАКУ / Trend / - В Азербайджане занятия в школах начинаются 5 января.

Как сообщает Trend, об этом заявил начальник отдела по связям с общественностью минобразования Джесарет Валехов на своей официальной странице в соцсети.

Отметим, что согласно соответствующему решению Кабинета Министров, зимние каникулы в школах продлятся с 27 по 31 января. Однако в связи с тем, что 2021-2022 учебный год начался позднее установленного срока, в целях обеспечения полного усвоения образовательных программ в соответствии с постановлением Кабинета Министров № 259 от 10 сентября 2021 года «О некоторых вопросах, связанных с организацией учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях, действующих в Азербайджанской Республике в 2021/2022 учебном году», зимние каникулы сокращены.

В начальных классах (I-IV) дни зимних каникул 27-28 января будут учебными. В школах, работающих по пятидневному режиму, 31 января является выходным днем, по шестидневному режиму - 29 и 31 января являются выходными днями. В средних и старших классах дни зимних каникул 27, 28 и 31 января будут считаться учебными днями. В школах, работающих по пятидневному режиму, в средних и старших классах зимних каникул не будет, по шестидневному режиму - 29 января будет выходным днем.

В соответствии с нормой рабочего времени и производственным календарем, утвержденными решением коллегии Министерства труда и социальной защиты населения, 31 декабря 2021 года и 1-4 января 2022 года определены как нерабочие дни. Это касается и учебных заведений.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)