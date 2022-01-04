Завтра в Баку будет до 11 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами дождь, умеренный юго-западный ветер днем сменится южным, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 4-6, днем - 8-12, в Баку ночью - 4-6, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 758 до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 60-65 процентов.

Завтра ночью в районах Азербайджана ожидаются дожди, снег, местами туман, умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в высокогорье ночью - 2-7 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)