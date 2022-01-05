Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь
БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за декабрь.
Как сообщили Trend в агентстве, в период 1-30 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, а также 555 неразорвавшихся боеприпасов.
Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 419,2 гектара.
(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
Искусство без границ: Гянджа и Туркестан в творческой судьбе художницы Шахлы Джафаровой – интервью (ФОТО)
Лента новостей
Новый проект стратегии развития Азербайджана предусматривает четыре основных изменения в экономике страны - Микаил Джаббаров
Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана и ABADA расширяют выход местных автоперевозчиков на международный рынок грузоперевозок
Директор Русской драмы Адалет Гаджиев подвел итоги 2021 года и поделился ближайшими планами на 2022 год
В Азербайджане с начала 2022 г. аннулированы скидки на перевозку определенных грузов ж/д транспортом - АЖД
Финансовые результаты четырех крупных госкомпаний, в том числе SOCAR, значительно улучшились - министр
Исследование «Лаборатории Касперского»: жизненный цикл более трети фишинговых страниц не превышает 24 часов
В Государственном агентстве по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана рассказали о нововведениях в пакете услуг в 2022 году
Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана об истечении льготного периода для работодателей и работников
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2022 года в Азербайджане «Годом города Шуша»
Visa открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в области цифровых банков - региональный менеджер (Интервью) (ВИДЕО)