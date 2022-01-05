Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы за декабрь

БАКУ /Trend/ - Агентство Азербайджана по разминированию отчиталось по итогам работы на освобожденных территориях за декабрь.

Как сообщили Trend в агентстве, в период 1-30 декабря в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено 16 противопехотных и 92 противотанковые мины, а также 555 неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 419,2 гектара.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Эльдар Пашаев)