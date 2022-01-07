БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 31 844 человека, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 3 059, вторую - 3 976, третью дозу - 24 809.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 11 439 291. Первую дозу вакцины получили 5 178 595, вторую - 4 688 646, третью - 1 572 050 человек.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)