Показания Тофига Ягублу не нашли своего подтверждения - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Завершено расследование, проведенное на основании обращения Тофига Ягублу о том, что он якобы подвергся физическому насилию и моральному давлению, сообщили Trend в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

"Сабаильская районная прокуратура провела расследование на основании обращения Тофига Ягублу в связи с тем, что он якобы подвергся физическому и моральному давлению со стороны сотрудников МВД 1 декабря 2021 года во время шествия на территории так называемой "Площади Фонтанов" в Сабаильском районе Баку с требованием освободить арестованного и объявившего голодовку Салеха Рустамли.

Так как в ходе расследования показания, указанные в заявлении Тофига Ягублу, не нашли своего подтверждения, то в соответствии с требованием Уголовно-процессуального законодательства 30 декабря в возбуждении уголовного дела по собранным материалам было отказано", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)