Азербайджанский шахматист стал победителем турнира в Чехии
БАКУ /Trend/ - Азербайджанский шахматист успешно выступил на турнире "Prague Open-2022" в Чехии.
Как сообщает Trend, шахматист Азер Мирзоев выиграл соревнование, набрав 7,5 очков в 9 турах. Антони Козак из Польши, набравший одинаковое с ним количество очков, занял второе место. Представитель Чехии Якуб Войта занял третье место.
В турнире приняли участие 185 шахматистов, в том числе 5 гроссмейстеров.
Соревнования проводились по швейцарской системе и состояли из 9 туров.
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