В МВД Азербайджана назвали причины отмены регистрации граждан в полиции по месту временного проживания

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане названы причины аннулирования регистрации граждан в отделениях полиции по месту временного проживания.

Как сообщил Trend начальник пресс-службы МВД майор полиции Эльшад Гаджиев, соответствующее решение принято с целью ликвидации существующей неурегулированности в этой сфере.

«Наблюдались негативные случаи, когда в полицию поступали запросы о регистрации граждан по месту временного проживания в связи с призывом на военную службу, социальными выплатами, обязательным страхованием, заключением или расторжением брака, другими вопросами. Возникали трудности в связи с установлением местонахождения лиц, имеющих регистрацию по месту временного проживания. Нынешние меры принимаются для предотвращения негативных случаев и создания порядка в этой сфере. Граждане, которые не могут нигде зарегистрироваться, должны обратиться в отделение полиции по месту жительства и сообщить свой нынешний адрес. В этом случае вопрос о регистрации может быть пересмотрен», - сказал Гаджиев.

(Автор: Самир Али. Редактор: Константин Шапиро)