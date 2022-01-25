Синоптики предупредили о резком изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в период с 27 по 28 января ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20, в порывах - до 23-25 метров в секунду.

Как сообщает Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, 27-28 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, местами в виде мокрого снега. Температура воздуха составит 2-6 градусов тепла.

В западных районах Азербайджана ожидаются осадки с перерывами, в том числе в виде мокрого снега, снега. В горных и предгорных районах прогнозируется снег, местами интенсивный.

Западный ветер 27 января усилится до 15-20, днем местами - до 23-28 метров в секунду.

Температура воздуха в центральных районах Азербайджана составит 0-5, в горах - 8-13, в высокогорье - до 18 градусов мороза.

(Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)