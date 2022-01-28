Проведен вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу» (ФОТО)

28 января 2022 года Научно-Практический и Учебный Центр Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центральный Таможенный Госпиталь совместно организовали вебинар на тему «Организация работы с пациентами с COVID-19: важные моменты, на которые следует обратить внимание среднему медицинскому персоналу».

В своем вступительном слове начальник Центрального Таможенного Госпиталя, полковник медицинской службы Эльман Мамедов поприветствовал участников мероприятия и поделился своим мнением об актуальности темы вебинара. Он подчеркнул важность роли среднего медицинского персонала, наряду с врачами, в оказании качественных медицинских услуг пациентам с COVID-19, а также отметил важность мер, принимаемых для повышения знаний и навыков медицинских сестер. Подчеркнув, что для медицинских сестер недопустимо рекомендовать пациентам различные препараты без возможности оценки тяжести болезни, без учета сопутствующих заболеваний, Э.Мамедов в конце своего выступления призвал участников вебинара быть активными, максимально использовать возможности вебинара, и объявил мероприятие открытым.

Научная часть вебинара, в котором приняли участие онлайн более 200 медицинских сестер, была продолжена под модерацией начальника Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики, заместителя председателя Комитета по здравоохранению Милли Меджлиса, заслуженного врача, сердечно-сосудистого хирурга, д.м.н. Рашада Махмудова.

На вебинаре, также транслировавшемуся на официальной странице в Facebook Центрального Таможенного Госпиталя, выступили с презентациями и ответили на вопросы участников: сотрудник Санитарно-Карантинной Службы Управления Медицинской Службы ГТК Натиг Зульфугаров, врач-инфекционист Центрального Таможенного Госпиталя Мадина Абдуллаева, врач-методист Центрального Таможенного Госпиталя и председатель Комиссии по Инфекционному Контролю Саттар Ягубов, главная медицинская сестра Центрального Таможенного Госпиталя и член Комиссии по инфекционному контролю Гуляз Фараджова.

Следует отметить, что со стороны Научно-Практического и Учебного Центра Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики и Центрального Таможенного Госпиталя планируется продолжить проведение цикла мероприятий для среднего медицинского персонала.