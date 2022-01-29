Из Баку в Шушу прибыл очередной пассажирский автобус (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 29 января из Баку в Шушу прибыл очередной пассажирский рейсовый автобус.

Как передает Trend, автобус отправился из Бакинского международного и междугороднего автовокзала в 06:30.

Отметим, что регулярные пассажирские автобусные рейсы на освобожденные территории выполняются с 24 января. Рейсы по маршруту Ахмедбейли-Шуша организуются 4 раза в неделю, по другим направлениям - дважды в неделю. Работа автобусного маршрута Физулинский международный аэропорт-Шуша-Международный аэропорт Физули будет согласована с авиасообщением.

Стоимость проезда по маршруту Баку-Шуша-Баку в одну сторону составляет 10,4 маната, по маршруту Баку-Агдам-Баку - 9,4 маната, по маршруту Ахмедбейли-Шуша-Ахмедбейли (экспресс) - 7 манатов, по маршруту Барда-Агдам-Барда (экспресс) - 5 манатов, по маршруту Физулинский международный аэропорт-Шуша-Физулинский международный аэропорт - 6 манатов.

Пассажиры должны заказать билеты туда и обратно заранее.

Желающие совершить поездку на освобожденные территории могут приобрести билеты на сайте yolumuzqarabaga.az.

(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)