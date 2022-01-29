Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

Общество 29 января 2022 13:31 (UTC+04:00)
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 29 января, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров 6-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и 18-го Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на акробатической дорожке, сообщает Trend.

Первое место в прыжках на батуте в возрастной категории "малыши" среди девочек заняла Айла Мамедова (34.150 балла), на втором месте - Нигяр Гусейнова (33.150 балла). Гимнастки представляют спортивный клуб "Оджаг".

В возрастной категории "дети" в прыжках на акробатической дорожке среди мальчиков лидирующую позицию занял Сянан Рзазаде (39.500 балла), на вторую ступень пьедестала почета поднялся Хазар Исмаилов (38.900 балла), третье место занял Ихсан Мехралиев (38.100 балла). Спортсмены выступают за Бакинскую школу гимнастики.

В прыжках на акробатической дорожке в возрастной категории "дети" среди девочек с результатом 38.000 баллов выступила Айлин Шарифзаде. Она является воспитанницей Бакинской школы гимнастики.

Еще один представитель Бакинской школы гимнастики Ильхам Масимов с результатом 38.600 балла представил упражнения на акробатической дорожке в возрастной категории "пре-юниоры".

Отметим, что в чемпионате и первенстве принимают участие 34 спортсмена в прыжках на батуте и 20 гимнастов в прыжках на акробатической дорожке.

На турнире по прыжкам на батуте в индивидуальной программе спортсмены выступают в возрастных категориях "малыши" (2015 года рождения), "дети" (2012-2014), "пре-юниоры" (2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые" (2005 года рождения и старше).

В соревнованиях по прыжкам на акробатической дорожке спортсмены выступают в возрастных категориях: "дети" (2012-2014), "пре-юниоры"(2010-2011), "юниоры" (2006-2009) и "взрослые"(2005 года рождения и старше).

Данными соревнованиями Федерация гимнастики Азербайджана открыла сезон республиканских турниров после двухлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса.

Соревнования проходят по специальному разрешению Кабинета министров Азербайджана и в соответствии с действующими в стране карантинными правилами, санитарно - эпидемиологическими требованиями и без участия зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Image
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Церемония награждения победителей Первенства Азербайджана и Чемпионата Баку по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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