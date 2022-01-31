В Азербайджане готовится новый национальный план действий для женщин– Эльчин Амирбеков

БАКУ /Trend/ - После войны женщины привлекались к эффективному решению проблем, и Азербайджан готов создать в этом направлении все условия.

Как сообщает Trend, об этом заявил в понедельник помощник Первого вице-президента Азербайджана Эльчин Амирбеков на конференции «Женщины, мир и безопасность: роль женщин в постконфликтном восстановлении», организованной Центром анализа международных отношений и представительством ООН в Азербайджане.

Помощник Первого вице-президента отметил, что Азербайджан успешно реализует инфраструктурные проекты.

«Мы столкнулись с серьезными проблемами в сфере разминирования территорий. Эта работа продолжается при поддержке ООН и других доноров. Агентство Азербайджана по разминированию должно очистить от мин 10 тысяч квадратных километров земель с помощью других соответствующих структур», - сказал Амирбеков.

По его словам, каждая война, конфликт отличаются друг от друга.

«Трудно говорить о едином подходе ко всем вопросам. С учетом новой ситуации для женщин на национальном уровне готовится национальный план действий», - сказал Амирбеков.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)