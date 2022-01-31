Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО)

Общество 31 января 2022 12:54 (UTC+04:00)
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Продолжая стратегию регионального развития, страховая компания A-Qroup открывает свое новое представительство в городе Шеки.

Расширение сети является одним из приоритетных направлений развития компании. Представительство в Шеки будет предоставлять весь спектр услуг и страховых продуктов, разработанных СК A-Qroup как для частных лиц, так и для корпоративных клиентов. Застрахованные будут получать квалифицированную и оперативную помощь при заключении/пролонгации договоров, а также при урегулировании убытков.

На церемонии открытия присутствовали руководители департаментов и отделов основного и регионального офисов во главе с председателем правления СК A-Qroup Абасом Мискярли.

Коллектив СК A-Qroup в городе Шеки - это команда опытных страховщиков и ответственных специалистов.

Развитие агентской сети и рост розничных продаж являются стратегическими целями компании. Для достижения поставленных целей СК A-Qroup продолжает увеличивать число офисов в регионах страны. На сегодняшний день компания уже представлена в следующих городах Азербайджана: Баку, Гянджа, Губа, Ленкорань и т.д.

Новое представительство СК A-Qroup располагается по адресу: г.Шеки, проспект Мирза Фатали Ахундова 6.

Напомним, что СК A-Qroup динамично развивается, успешно ведет свою деятельность на страховом рынке свыше 26 лет и продолжает фокусироваться на улучшении обслуживания клиентов, сокращения времени на выплаты страховых возмещений, повышения эффективности процесса урегулирования убытков. СК A-Qroup предоставляет широкий спектр страховых услуг для частных и корпоративных клиентов по 14 видам добровольного страхования и по 3 видам обязательного.

Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Image
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Представительство A-Qroup в Шеки (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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