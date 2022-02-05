В двух поселках Баку ограничат подачу воды

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтно-восстановительными работами на магистральном водопроводе в течение дня 5 февраля в некоторых частях поселков Ходжасан и Сулутепе Бинагадинского района Баку будут наблюдаться перебои в водоснабжении, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ОАО "Азерсу".

ОАО "Азерсу" приносит извинения абонентам за доставленные неудобства.

(Автор: Фарид Зохрабов. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)