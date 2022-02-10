БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается прием документов в магистратуру.

Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, прием документов начался 1 февраля и, согласно информации на 15:00 10 февраля, подтвердили свои заявления 15 940 бакалавров (азербайджанский сектор обучения - 14609, русский сектор - 1331).

Остальные бакалавры, заполнившие, но не подтвердившие свои заявления, могут подтвердить их до 23:59 сегодняшнего дня.

Экзамен состоится 20 февраля 2022 года.

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)