В Азербайджане сегодня завершается прием документов в магистратуру
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня завершается прием документов в магистратуру.
Как сообщает Trend в четверг со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, прием документов начался 1 февраля и, согласно информации на 15:00 10 февраля, подтвердили свои заявления 15 940 бакалавров (азербайджанский сектор обучения - 14609, русский сектор - 1331).
Остальные бакалавры, заполнившие, но не подтвердившие свои заявления, могут подтвердить их до 23:59 сегодняшнего дня.
Экзамен состоится 20 февраля 2022 года.
(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Фидан Мустафаева)
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