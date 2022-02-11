Назначен новый завотделом по связям с общественностью и информации БГУ

БАКУ /Trend/ - Кямаля Гулиева назначена новым заведующим отделом по связям с общественностью и информации Бакинского государственного университета (БГУ).

Как сообщает Trend, до нынешнего назначения Гулиева работала редактором в ряде местных СМИ.

Напомним, что заведующая отделом по связям с общественностью и информации БГУ Гюнель Искендер была освобождена от занимаемой должности и назначена директором музея при университете.

(Автор: Самир Али. Перевод: Нубар Кулузаде. Редактор: Константин Шапиро)