Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к международным организациям в связи c 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

Общество 22 февраля 2022 23:09 (UTC+04:00)
Главы религиозных конфессий в Азербайджане обратились к международным организациям в связи c 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

БАКУ /Trend/ - Руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий обратились к мировым религиозным лидерам, международным организациям, парламентам и мировой общественности в связи с Ходжалинской трагедией, сообщает во вторник Trend.

"Мы, руководители действующих в Азербайджане религиозных конфессий, обращаемся к мировой общественности в преддверии 30-й годовщины Ходжалинского геноцида - одного из наиболее тяжких военных преступлений против человечности. Ходжалинский геноцид является одним из самых страшных военных преступлений, совершенных армянскими военными против мирного азербайджанского населения. 17 февраля 1992 года армянские вооруженные формирования, подвергнув массовой бойне местное азербайджанское население в селе Гарадаглы Ходжавендского района, в ночь с 25 на 26 февраля при участии 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии совершили геноцид в городе Ходжалы. В результате город Ходжалы был полностью разрушен, 613 азербайджанцев, в том числе 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, были с особой жестокостью убиты. 8 семей были уничтожены полностью, 25 детей потеряли обоих родителей, а 130 детей - одного из родителей. С людей снимали скальпы, отрубали им конечности, выкалывали глаза младенцам, разрезали животы беременным, людей закапывали заживо или сжигали. 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 - были взяты в заложники и подвергнуты страшным пыткам, трупы подвергались осквернению. Судьба 150 заложников, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна", - говорится в обращении.

До внимания было еще раз доведено, что в результате необоснованных территориальных притязаний и агрессивной политики Армении около 20 процентов международно признанной территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет находилось под оккупацией, была проведена политика этнической чистки, осуществлен физический и моральный террор против азербайджанского народа, более одного миллиона человек были изгнаны со своих земель в Армении и Карабахском регионе Азербайджана и стали беженцами и вынужденными переселенцами. Древнее культурное наследие азербайджанского народа было уничтожено и разграблено.

Отмечается, что, начиная с лета 2020 года, Армения, начав очередную военную провокацию против Азербайджана, под лозунгом "новая война за новые земли" предприняла попытку расширить оккупированную территорию, применив тяжелую артиллерию против различных регионов Азербайджана, мирного населения. Армяне обстреливали тяжелой артиллерией, баллистическими ракетами, фосфорными и кассетными бомбами населенные пункты на армяно-азербайджанской границе и азербайджанские города Гянджа, Барда, Тертер, Мингячевир, Габала. В ходе 44-дневной войны Азербайджан освободил свои земли от 30-летней оккупации, восстановил свою территориальную целостность.

Наряду с оккупационной политикой, этнической чисткой и геноцидом, Армения в течение 30 лет оккупации осуществляла моральную агрессию и геноцид также против религиозно-культурного и исторического наследия Азербайджана. Мусульманские и другие религиозные храмы, в том числе русские православные церкви, культурно-исторические памятники, кладбища, расположенные на этих территориях, на протяжении многих лет подвергались вандализму со стороны армян, а древние албанские храмы - попыткам арменизации. Армения полностью разрушила 65 из 67 существовавших в этом регионе мечетей. Такие крупные города, как Агдам, Физули, Джебраил, сотни поселков и сел были превращены в руины, стерты с лица земли. Иностранцы, посетившие эти территории, называют их "Хиросимой Кавказа". На оккупированных территориях была проведена беспрецедентная политика "выжженной земли".

Несмотря на окончание войны, на освобожденных землях по-прежнему погибают безвинные люди, так как Арменией там закопаны сотни тысяч мин. Армения, пренебрегая международным правом и гуманитарными принципами, уклоняется от выдачи минных карт или же предоставляет недостоверные карты. После войны армянские религиозные лидеры реваншистскими заявлениями призывают свой народ к новой войне, а не к миру, который крайне необходим региону. Армянские политические и религиозные круги, обращаясь к международным структурам и религиозным организациям, распространяют ложную информацию о якобы "уничтожении" Азербайджаном христианских памятников на освобожденных от оккупации территориях, пытаясь скрыть истинные факты.

В обращении руководителей религиозных конфессий говорится, что в Азербайджане на высоком уровне регулируются отношения между государством и религией. Руководством страны был дан старт процессам возрождения Карабаха, в том числе восстановления уничтоженного Арменией богатого культурно-исторического наследия, в числе которого мусульманские и христианские храмы.

"Приглашаем международные и религиозные организации, религиозных деятелей, приехав в Азербайджан, лично ознакомиться с реальной ситуацией на освобожденных территориях, а также с существующей в стране образцовой средой толерантности и мультикультурализма. Надеемся, что соответствующие международные организации представят международному сообществу объективную реальность. Довести до мировой общественности информацию об агрессии Армении против Азербайджана и ее последствиях, о вандализме, совершенном на оккупированных территориях, и в частности добиться признания Ходжалинской резни геноцидом - наш человеческий долг. Еще раз обращаясь, призываем мировых религиозных лидеров, парламенты стран, ООН и другие международные организации дать справедливую и объективную правовую и политическую оценку в отношении Ходжалинского геноцида, как это было сделано в отношении таких преступлений против человечества, как Холокост, Хатынь, Сребреница и др. Религиозные конфессии в Азербайджане заявляют о своей приверженности прекращению в нашем регионе любой военной агрессии, призывов к войне и ненависти, религиозной и этнической нетерпимости, тенденциям реваншизма, призывают к установлению добрососедства, мира и спокойствия между государствами и народами. Мы еще раз призываем мировых религиозных лидеров, международные организации, парламенты и мировую общественность мобилизоваться во имя этих высоких целей, и в частности армянскую апостольскую церковь - к пропаганде общечеловеческих ценностей, идеалов мира и согласия", - говорится в обращении.

Обращение подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви архимандрит Алексий, руководитель Общины горских евреев Милих Евдаев, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили, руководитель Общины европейских евреев Александр Шаровский.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Нубар Кулузаде)

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