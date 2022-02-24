Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения в Ходжавендском районе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Представители зарубежных и местных СМИ находятся на месте массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района.

Как передает Trend, предоставивший информацию о массовом захоронении Шамси Шихалиев сообщил, что 28 августа 1993 года он был взят армянами в заложники.

Шихалиев рассказал, что был взят в заложники, когда направлялся в Физули, чтобы помочь членам своей семьи с перевозкой вещей. Он добавил, что удерживался армянами в заложниках 48 дней. По его словам, в тот период тела азербайджанских военных, погибших в боях в селах Физули, привозились на машинах марки "Камаз" и сбрасывались в вырытые ямы на территории села Эдилли.

Рабочая группа Госкомиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан на основании заявлений Шамси Шихалиева провела осмотр места и установила наличие массового захоронения.

(Перевод: Нубар Кулузаде)