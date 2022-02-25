В Азербайджане выявлены еще 1 210 случаев заражения коронавирусом, вылечился 3 851 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлены 1 210 случаев заражения коронавирусом, 3 851 человек вылечился, 28 - скончались, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 782 748 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 757 892 человека вылечились, 9 358 – скончались, число активных больных составляет 15 498.

За последние сутки в стране проведены 8 851 тест на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 531 133.

(Перевод: Нубар Кулузаде)