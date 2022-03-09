Требование о внесении информации на портал “icaze.e-gov.az” остается в силе - МВД
БАКУ /Trend/ - Продолжаются контрольно-профилактические мероприятия в сферах деятельности и услуг, разрешенных в рамках особого карантинного режима.
Об этом сказал Trend в среду начальник отдела пресс-службы МВД Азербайджана майор полиции Эльшад Гаджиев.
Он отметил, что для предотвращения злоупотреблений остается в силе требование к владельцам объектов, где пройдет торжество, относительно указания соответствующей информации о планируемой церемонии на портале “icaze.e-gov.az” не менее чем за 5 дней до даты ее проведения.
(Автор: Самир Али. Перевод: Фидан Мустафаева)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
В Национальной арене гимнастики в Баку прошли подиумные тренировки участников Чемпионата мира по акробатической гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В 2021 г. при въезде в Азербайджан были возвращены обратно пять человек из списка нежелательных персон
Географические особенности Азербайджана и Казахстана создают условия для полноценного использования транспортной сети стран - министр (ФОТО)
В Азербайджане названо количество закупленного в 2021 г. холодильного оборудования для хранения вакцин
Япония стремится оказывать поддержку Азербайджану в разминировании освобожденных территорий - посол (ФОТО) `
Современный Дервиш из Азербайджана в Боснии и Герцеговине: Я продал все имущество и теперь счастлив! (ФОТО)
Азербайджан ратифицировал соглашение с Испанией об обмене и взаимной защите конфиденциальной информации
Кабмин Азербайджана направил в международные организации письмо о попытках использования Лачинского коридора в военных целях
В Азербайджане назван объем бюджетных средств, направленных на расходы в сфере обороны и нацбезопасности
Транспортная инфраструктура Грузии - приоритет для торговых партнеров в качестве одной из стабильных альтернатив
Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии на ходжалинском и геранбойском направлениях – минобороны
Странам постсоветского пространства необходимо перейти на иную модель экономического взаимодействия - эксперт
В МВД Азербайджана опровергли информацию о нанесении женщиной ножевых ранений мужу перед отделением полиции