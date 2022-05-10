Проект "Молодежная бизнес-мастерская" стартовал в Габале (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После Джалилабада и Агдама проект "Молодежная бизнес-мастерская" стартовал и в Габалинском районе, сообщает Trend во вторник со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана.

Согласно информации, в Габалинском государственном центре профобразования стартовали бизнес-тренинги для студентов последних курсов учреждений профобразования. Участники получат знания в сферах предпринимательской деятельности, продаж, корпоративного управления, бизнеса и т. д. от экспертов Центра развития МСБ Агентства по развитию МСБ Азербайджана.

На организованном в связи с этим мероприятии представители Агентства по развитию МСБ, Госагентства по занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Госагентства по профессиональному образованию при министерстве образования Азербайджана предоставили подробную информацию о целях, этапах и результатах проекта, ответили на вопросы участников. Участники мероприятия также ознакомились с созданными в Центре развития МСБ условиями.

Целью проекта «Молодежная бизнес-мастерская» является развитие деловых навыков и стимулирование предпринимательской деятельности молодежи, получающей профобразование, обеспечение самозанятости, увеличение числа молодых людей, получивших профобразование среди микро-и малых предпринимателей, поддержка новых бизнес-инициатив, повышение интереса к профобразованию.

Проект впервые реализуется в Джалилабадском, Агдамском и Габалинском районах. В рамках проекта Государственное агентство по профобразованию проводит отбор и обучение студентов последних курсов, получающих профобразование и проявляющих интерес к предпринимательству. Затем молодежь привлекается к бизнес-тренингам со стороны Агентства по развитию МСБ, оказывается наставническая поддержка, организуются обучающие и стажировочные поездки на предприятия.

Лица, успешно прошедшие трехмесячную бизнес- и профессиональную подготовку, будут обеспечены Государственным агентством занятости соответствующим оборудованием в выбранной ими сфере деятельности.

(Перевод: Нубар Кулузаде)