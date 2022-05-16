Завершилось первое лунное затмение 2022 года (Обновлено)

БАКУ /Trend/ - 16 мая в 08:53 по бакинскому времени завершилось первое лунное затмение 2022 года.

Как передает Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию им. Н.Туси, лунное затмение началось в 07:29 и продолжалось 1 час 24 минуты. Максимальное затмение было в 08:11.

Первое лунное затмение года наблюдалось в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и в некоторой части Азии. В Азербайджане увидеть данное явление было невозможно.

07:39 (GMT+4) 16 мая в 07:29 по бакинскому времени началось первое лунное затмение 2022 года.

Как передает Trend со ссылкой на Шамахинскую астрофизическую обсерваторию им. Н.Туси, это полное лунное затмение. Затмение продлится 1 час 24 минуты и завершится в 08:53. Максимальное затмение будет в 08:11.

Первое лунное затмение года будет наблюдаться в Северной и Южной Америке, Европе, Африке и в некоторой части Азии, в Азербайджане увидеть данное явление будет невозможно.