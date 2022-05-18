Завтра в Баку будет до 24 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность без осадков, умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным, сообщили в среду Trend в Бюро гидрометеорологических прогнозов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 12-16, днем - 20-25, в Баку ночью - 14-16, днем - 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра в районах Азербайджана ожидается погода в основном без осадков, однако вечером в некоторых северных и западных районах прогнозируются кратковременные дожди и грозы, град, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем - 25-30, в горах ночью – 3-8, днем - 8-13 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)