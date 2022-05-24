В Бакинской высшей школе нефти состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) состоялась церемония закрытия III Международных научных конференций студентов и юных исследователей, посвященных 99-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор БВШН Эльмар Гасымов поблагодарил участников научных конференций и научных руководителей и поздравил победителей. Подчеркнув важность научных исследований, ректор посоветовал молодым людям принимать активное участие в научно-исследовательской деятельности. Он отметил, что отрадно, что среди студентов БВШН есть молодые люди, отличившиеся в этой области. Эльмар Гасымов также рассказал о важности научных конференций, проводимых в БВШН. «Мы гордимся тем, что проводим такие престижные научные конференции. Одной из важных миссий нашего университета является подготовка и поддержка молодых ученых. Это также является большим вкладом в азербайджанскую науку», - добавил ректор.

Выступая на мероприятии, директор Института нефтехимических процессов НАНА, академик Вагиф Аббасов поздравил участников и их научных руководителей, отметив, что проведение этих конференций было важным шагом в повышении интереса молодежи к науке. Он сообщил, что на будущих конференциях возглавляемое им учреждение удостоит стипендией или наградой студента, желающего стать ученым.

Отметим, что III Международные научные конференции студентов и юных исследователей, которые проходили с 18 по 29 апреля, охватывали такие темы, как «Нефтегазовая геология и инженерия», «Автоматизация процессов и информационная безопасность-2022», «Химия и устойчивое развитие в химической инженерии».

238 тезисов были отобраны и представлены на конференции в этом году. 101 из них были подготовлены студентами Бакинской высшей школы нефти. Оценка тезисов проводилась профессорско-преподавательским составом БВШН, а также представителями компаний Schneider Electric, Kinetics Technology, SOCAR AQŞ LLC, BP, Института нефтехимических процессов НАНА, Института молекулярной биологии и биотехнологий НАНА, Института систем управления НАНА, Института химии присадок НАНА.

Помимо студентов Бакинской высшей школы нефти, на конференциях с презентациями выступили молодые исследователи из Научно-исследовательского проектного института нефти и газа SOCAR, Бакинского государственного университета, Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, Азербайджанского государственного экономического университета, Сумгаитского государственного университета, Азербайджанского технического университета, Гянджинского государственного университета, Национальной академии авиации, Бакинского инженерного университета, Лянкяранского государственного университета, Мингячевирского государственного университета, Ближневосточного технического университета, Азербайджанской государственной морской академии и институтов НАНА. Некоторые студенты представили свои работы индивидуально, а некоторые - в составе команды.

В соответствии с оценкой жюри участники заняли первые, вторые и третьи места в различных номинациях и были награждены поощрительными призами. Они также получили ценные подарки от компаний-спонсоров. Участники конференции были награждены по 18 секциям. Студенты БВШН заняли первые места в 14 секциях.

Партнёрами БВШН в конференциях были компании SOCAR Polymer LLC, SOCAR AQŞ LLC, BP, Kinetics Technology, ABB Global Marketing, Avandsis Group MMM, Emerson Process Management, Schlumberger.

Напомним, что в 2013 году впервые в рамках секции «Информационно-коммуникационные технологии» Бакинской высшей школы нефти была проведена Первая студенческая научно-техническая конференция, посвященная 90-летию общенационального лидера Гейдара Алиева. В 2018-2019 годах проводились республиканские научно-технические конференции. С 2020 года проводятся международные научные конференции.