В Клиническом медцентре №1 рассказали о состоянии пострадавших в ДТП в Баку

БАКУ /Trend/ - После ДТП, произошедшего минувшей ночью в Баку, в Клинический медицинский центр №1 были госпитализированы четыре человека.

Об этом сообщил Trend глава пресс-службы медучреждения Эльнур Хидаятоглу.

«В результате ДТП, произошедшего на пересечении улиц Самеда Вургуна и Сулеймана Рагимова в Насиминском районе Баку, машины скорой помощи доставили четырех пострадавших в Клинический медицинский центр.

Из них два человека помещены в хирургическое отделение: один - с травмой грудной клетки, а другой - с тупой травмой живота и общим сдавлением тела.

Третий пострадавший выписан после оказания первой медпомощи, так как он получил легкие ранения головы.

В настоящее время состояние госпитализированных оценивается как стабильное», - сказал Хидаятоглу.

Отметим, что минувшей ночью в Насиминском районе Баку водитель автомобиля марки Mercedes-Benz на большой скорости выехал на перекресток и врезался в автомобиль марки Fiat патрульно-постовой службы Насиминского РУП. Двое пострадавших в ДТП - полицейские.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)