БАКУ /Trend/ - 1 июня в парке Центра Гейдара Алиева пройдет "Детский фестиваль".

Как сообщает во вторник Trend, мероприятие, организуемое Центром Гейдара Алиева при поддержке Фонда Гейдара Алиева, министерства образования, исполнительной власти Наримановского района и Общественного объединения "Региональное развитие", продлится с 15:00 до 18:00. Вход на территорию будет свободным. В фестивале также примут участие воспитанники детских домов и учащиеся школ-интернатов.

Фестиваль, который будет организован в связи с отмечаемым 1 июня Международным днем защиты детей, призван не только создать у детей праздничное настроение, но и еще раз привлечь внимание общества к вопросам обеспечения счастливого и здорового детства, образования детей, их формирования как достойных граждан страны. На фестивале в парке Центра Гейдара Алиева будут представлены различные развлекательные и просветительские программы. Каждый ребенок сможет выбрать развлечения по своим интересам, эффективно провести досуг, продемонстрировать свой талант. Территория парка будет разделена по тематике и видам развлечений. Для любителей спорта будут организованы мини-турниры, соревнования, интерактивные игры, возможность принять участие в шахматных соревнованиях, встретиться с олимпийскими чемпионами. На площадке, отведенной для Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, детям будут представлены интересные факты о космосе, планетах. Дети, проявляющие интерес к высоким технологиям, смогут познакомиться с процессом создания дронов на интерактивных занятиях. На археологической площадке интересующиеся этой сферой получат возможность, проведя "раскопки", обнаружить различные макеты археологических находок. Также дети смогут посетить здесь мини-ферму.

В рамках фестиваля Автомобильная федерация Азербайджана организует для детей тренинги по правилам дорожного движения. Также их ждут арт-зона, уголок книголюбов, танцы, соревнования на катерах, концертные программы и другие развлечения. На конкурсах победителям и участникам будут вручены различные подарки.

Тем самым завтра парк Центра Гейдара Алиева превратится в развлекательную и творческую площадку для детей и подарит им незабываемые праздничные впечатления.

(Перевод: Нубар Кулузаде)