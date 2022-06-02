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Опровергнута распространившаяся в соцсетях информация о сносе крупного бакинского торгового центра

Общество Материалы 2 июня 2022 13:00
Опровергнута распространившаяся в соцсетях информация о сносе крупного бакинского торгового центра

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в социальных сетях о якобы сносе торгового центра "Садарак", не соответствует действительности.

Об этом Trend сказал в четверг советник председателя правления т/ц "Садарак" Микаил Гадимов.

«В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть работы, проводимые на территории торгового центра. Это работы по ремонту, уборке территории и так далее», - сказал он.

Гадимов отметил, что устанавливаются стеклянные витрины магазинов для еще большего привлечения интереса посетителей к товарам, идет уборка территории, проводятся другие необходимые работы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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