Опровергнута распространившаяся в соцсетях информация о сносе крупного бакинского торгового центра

БАКУ /Trend/ - Информация, распространившаяся в социальных сетях о якобы сносе торгового центра "Садарак", не соответствует действительности.

Об этом Trend сказал в четверг советник председателя правления т/ц "Садарак" Микаил Гадимов.

«В соцсетях распространились видеокадры, на которых можно увидеть работы, проводимые на территории торгового центра. Это работы по ремонту, уборке территории и так далее», - сказал он.

Гадимов отметил, что устанавливаются стеклянные витрины магазинов для еще большего привлечения интереса посетителей к товарам, идет уборка территории, проводятся другие необходимые работы.

(Перевод: Фидан Мустафаева)