В Азербайджане вручены сертификаты выпускникам курса «Подготовки коммандо» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - По указанию Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений.

Как сообщили в четверг Trend в минобороны Азербайджана, в соответствии с планом подготовки на текущий год состоялась церемония вручения сертификатов и беретов военнослужащим, успешно окончившим курс «Подготовки коммандо».

В начале мероприятия минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева, а также шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На церемонии выпуска была подчеркнута значимость курсов «Подготовки коммандо», основанных на опыте Вооруженных сил Турции. Выступавшие особо отметили влияние подобных курсов на повышение профессионального уровня личного состава и пожелали военнослужащим успехов в дальнейшей службе.

Затем военнослужащим, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты и береты, личный состав прошел перед трибуной торжественным маршем.

(Перевод: Фидан Мустафаева)