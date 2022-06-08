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Центр управления транспортом обратился к бакинским водителям в связи с "Формулой-1"

Общество Материалы 8 июня 2022 10:21
Центр управления транспортом обратился к бакинским водителям в связи с "Формулой-1"

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Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
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БАКУ /Trend/ - Центр интеллектуального управления транспортом обратился к бакинским водителям в связи с "Формулой-1", сообщает в среду Trend.

Так, Центр интеллектуального управления транспортом просит водителей с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям на дорогах в связи с гонками Гран-при Азербайджана «Формулы-1», а также во избежание плотного транспортного потока не ездить в центр города на личном транспорте, отдавать предпочтение общественному транспорту.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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