Центр управления транспортом обратился к бакинским водителям в связи с "Формулой-1"

БАКУ /Trend/ - Центр интеллектуального управления транспортом обратился к бакинским водителям в связи с "Формулой-1", сообщает в среду Trend.

Так, Центр интеллектуального управления транспортом просит водителей с пониманием отнестись к временным изменениям и ограничениям на дорогах в связи с гонками Гран-при Азербайджана «Формулы-1», а также во избежание плотного транспортного потока не ездить в центр города на личном транспорте, отдавать предпочтение общественному транспорту.

(Перевод: Фидан Мустафаева)