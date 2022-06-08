FIA начала проверку бакинской трассы «Формулы-1»

БАКУ /Trend/ - Продолжается подготовка к Гран-при Азербайджана «Формулы-1» 2022 года. Уже начата проверка Международной автомобильной федерацией (FIA) гоночной трассы в соответствии с самыми современными техническими стандартами безопасности.
Об этом Trend сообщили в среду в Baku City Circuit.
9 июня бакинская трасса будет полностью готова к соревнованиям.
Протяженность бакинской трассы составляет 6 километров. На ней имеются три высокоскоростных участка, 20 поворотов, максимальная скорость - 360 км/ч.
Напомним, что Гран-при Азербайджана «Формулы-1» состоится 10-12 июня.
(Перевод: Фидан Мустафаева)