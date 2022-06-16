Названо число зрителей Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ /Trend/ - Баку в шестой раз принял Гран-при Азербайджана "Формулы-1". За соревновательный уик-энд количество новостей в зарубежных медиа о "Формуле-1" в Баку достигло 20 тысяч.

Об этом Trend сообщили в четверг в операционной компании Baku City Circuit.

Было отмечено, что для освещения гонок ежегодно в столицу приезжают сотни иностранных журналистов. Гонки "Формулы-1" с глобальной телевизионной аудиторией в 1,55 миллиарда человек освещают многие авторитетные спортивные каналы и информационные агентства, такие как ESPN, Sky Sports, Motorsport, Autosport.

Кроме того, как отмечается, только на Youtube-канале "Формулы-1" количество просмотров видео о бакинской гонке перевалило за 6 миллионов. А в Twitter во время гонки было 128 миллионов просмотров по хештегу #AzerbaijanGP.

Гран-при Азербайджана, всегда полный запоминающимися моментами, стал фаворитом как зарубежных медиа, так и болельщиков. По информации ESPN, в прошлом году Гран-при Азербайджана 2021 "Формулы-1" был назван самым популярным (1,04 миллиона зрителей) в США соревнованием в области автоспорта за последние два года, превзойдя по количеству зрителей Гран-при Монако того же года.

Кроме того, бакинская гонка транслируется уже четыре сезона в сериале "Drive to survive", который демонстрируется на популярной в США онлайн-платформе Netflix. Творческая группа провела съемки бакинской гонки для пятого сезона. Отметим, что у этой платформы 221.64 миллиона подписчиков по всему миру.

(Перевод: Нубар Кулузаде)