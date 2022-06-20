Названы итоги мониторинга пляжей в ряде районов Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В целях контроля за состоянием пляжей, расположенных на территории Азербайджана, к летнему сезону 2022 года, были изучены санитарное состояние рекреационных зон на территории города Лянкяран и Хачмазского района, показатели качества морской воды с применением лабораторных методов исследования.

Об этом в понедельник Trend сообщили в министерстве здравоохранения Азербайджана.

В результате лабораторных исследований, проведенных на территории села Сутамурдов и поселка Ашагы Нюведи Лянкяранского района, а также в зонах санитарной охраны этих территорий, были выявлены случаи превышения показателей бактериологического загрязнения морской воды в несколько раз. Также в ходе мониторинга, проведенного на территории пляжа, расположенного на территории села Ниязоба Хачмазского района, было установлено, что показатели бактериологического загрязнения морской воды превышают норму.

В связи с этим, учитывая, что сложившаяся ситуация создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди населения, оставлены в силе решения Республиканского центра гигиены и эпидемиологии о запрете купания на пляжах на территории села Сутамурдов и поселка Ашагы Нюведи Лянкяранского района, и на территории села Ниязоба Хачмазского района.

(Перевод: Фидан Мустафаева)