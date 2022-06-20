Сотрудники Агентства по разминированию выписаны из клиники после обследования в связи с минным инцидентом в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана выписаны домой после профилактического обследования в связи с произошедшим ранее минным инцидентом.

Об этом Trend сообщили в понедельник в пресс-службе агентства.

Было отмечено, что после минного инцидента, произошедшего 17 июня на территории Джебраильского района, в соответствии с международными стандартами в области разминирования было проведено профилактическое медицинское обследование ряда сотрудников агентства, находившихся вблизи места, где разорвалась мина, им оказана психологическая поддержка.

Так, Гулиев Алескер Асиф оглу и Джабраиллы Фарид Закир оглу, помещенные в Центральную клиническую больницу Гянджи, а также Мустафаев Махир Хюсамеддин оглу и Гезалов Самир Ариф оглу, помещенные в Бакинскую центральную клиническую больницу, пройдя необходимое медицинское обследование, были выписаны домой. Состояние каждого из них удовлетворительное.

Как отмечается в сообщении, состояние здоровья сотрудников, участвующих в создании безопасной среды на освобожденных территориях, находится в центре постоянного внимания агентства.

(Перевод: Нубар Кулузаде)