БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошел 2 131 человек, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 538, вторую - 305, три и более -1 108, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 180 человек.

Общее число использованных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 766 538. Первую дозу вакцины получили 5 354 566, вторую - 4 853 792, три и более - 3 308 903, бустерную дозу после положительного результата теста - 249 227 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)