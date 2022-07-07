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В Азербайджане уволены заведующие ряда детсадов

Общество Материалы 7 июля 2022 16:48
В Азербайджане уволены заведующие ряда детсадов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство образования Азербайджана продолжает проводить мониторинги в дошкольных учебных заведениях.

Как сообщили Trend в ведомстве, по их итогам 30 руководителей этих учреждений, достигших предельного возраста, освобождены от занимаемой должности.

Также отмечается, что в ряде детсадов были выявлены серьезные недочеты по продовольственному обеспечению, хранению продовольствия, обеспечению учебными пособиями, организации посещаемости детей и в других сферах.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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