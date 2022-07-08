В Азербайджане обнародованы итоги вступительного экзамена в магистратуру

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана разместил на своем сайте итоги вступительного экзамена в магистратуру вузов и Национальной академии наук (НАНА) на 2022/2023 учебный год, передает Trend.

С результатами экзамена можно ознакомиться на сайте ГЭЦ или отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727.

Списки поступивших будут опубликованы в 5-м номере журнала Magistr.

По итогам конкурса 11 510 человек из 14 293 бакалавров, участвовавших в экзамене, были приняты в магистратуру высших учебных заведений. Из поступивших 4 043 человека получат образование по государственному заказу, а 7 467 - на платной основе. Из них 7 670 человек являются выпускниками высших учебных заведений этого года, а 3 840 - выпускниками прошлых лет.

Поступившие в магистратуру должны пройти электронную регистрацию с 14 по 25 июля 2022 года.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)