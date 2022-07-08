В связи с разминированием в Барде сформирован специальный механизированный полк МЧС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Как известно, на территориях, освобожденных от оккупации азербайджанской армией под руководством Президента Азербайджана, Победоносного Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министерство по чрезвычайным ситуациям совместно с другими соответствующими государственными структурами проводит работы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Как сообщает Trend со ссылкой на МЧС, в целях ускорения операций по разминированию, проводимых министерством по чрезвычайным ситуациям, в Барде создан механизированный полк специального назначения Службы спасения особого риска министерства.

Благодаря вниманию и заботе главы государства полк был в кратчайшие сроки оснащен самым современным оборудованием и приборами для разминирования территорий, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается быстрыми темпами. В то же время служащие полка приняли участие в международных курсах в этой сфере и прошли аккредитацию. Также к разминированию были привлечены специально обученные собаки-саперы.

8 июля министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров посетил новосозданный механизированный полк специального назначения в Барде. Глава ведомства осмотрел оборудование и устройства, используемые в работах по разминированию, ознакомился на месте с условиями, созданными для службы в полку, дал соответствующие поручения, говорится в сообщении МЧС.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)