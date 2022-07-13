Asthetic Lab дарит азербайджанским женщинам бесплатную диагностику лица и аппаратную процедуру

В честь праздника Курбан-байрам клиника Asthetic Lab дарит женщинам, впервые посещающим нашу клинику, бесплатную аппаратную диагностику лица и аппаратную процедуру!

Обязательно наличие документов удостоверяющих личность!

Акция действует до 1 августа!

Клиника ÄSTHETIK LAB обеспечена современным немецким оборудованием, состоит из трёх корпусов, более 100 процедурных кабинетов. Основные направления клиники это аппаратная косметология и трихология. В штате клинике более 800 специалистов.

Адрес: улица Короглу Рахимова, 47

Вы можете записаться на процедуры по телефонам:

+994125555534, +994504000303