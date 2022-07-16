Азербайджанские гимнасты вернулись из США с "бронзой"

БАКУ /Trend/ - Члены сборной Азербайджана по аэробной гимнастике, принявшие участие в XI Всемирных играх в американском городе Бирмингем (штата Алабама), вернулись на родину, сообщает Trend.

Напомним, что команда Азербайджана по аэробной гимнастике, в состав которой вошли Айхан Ахмедли, Рауф Гаджиев, Нигяр Мир Джалалли, Назрин Мустафаева, Медина Мустафаева, Сянан Махмудлу, Хадиджа Гулиева и Владимир Долматов, завоевала бронзовую медаль на соревнованиях в программе аэродэнс.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встречали представители Федерации гимнастики Азербайджана, коллеги по цеху, а также родные и близкие.

По прибытии на родину главный тренер сборной Азербайджана по аэробной гимнастике Мариян Колев поделился с представителями СМИ впечатлениями о прошедших соревнованиях.

"Хочу выразить слова признательности всем, кто поддерживал нашу сборную. Соревнования начались немного трудно, но завершились для нас хорошим результатом - команда Азербайджана завоевала "бронзу". Горжусь нашей командой, ее члены упорно тренировались и на Всемирных играх в США продемонстрировали, как нужно выступать на важных соревнованиях года. Большое спасибо Федерации гимнастики, министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету Азербайджана за возможность принять участие во Всемирных играх", - сказал Мариян Колев.

Член команды, гимнастка Медина Мустафаева отметила, что соревнования прошли интересно, и она благодарит всех, кто поддерживал сборную.

"Это были важные соревнования, и я рада, что команда завоевала медаль. Мы продолжим упорно тренироваться, чтобы и в будущем радовать наших болельщиков хорошими результатами", - добавила Мустафаева.