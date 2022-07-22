В Азербайджане прошло заседание рабочей группы «Центр трансформации здравоохранения» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В целях реализации пункта 1 указа Президента Азербайджана от 13 мая 2022 года в министерстве здравоохранения Азербайджана состоялось очередное заседание рабочей группы «Центр трансформации здравоохранения».

Как сообщили Trend в министерстве здравоохранения Азербайджана, в мероприятии приняли участие должностные лица министерств здравоохранения, цифрового развития и транспорта, труда и социальной защиты населения, финансов, Государственной налоговой службы при министерстве экономики, Службы ASAN, а также Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Глава рабочей группы «Центр трансформации здравоохранения», министр здравоохранения Теймур Мусаев напомнил членам рабочей группы, что предложения и проекты, связанные с изменениями в секторе здравоохранения, должны быть представлены руководству страны в трехмесячный срок: «За короткий срок была проделана соответствующая работа над основными документами. За это время было проведено достаточно исследований по вопросам ответственности, прав, полномочий, обязанностей участников сектора здравоохранения. С целью устранения существующих противоречий подготовлены законодательные документы. Были высказаны предложения по совершенствованию сферы здравоохранения в целом».

(Перевод: Фидан Мустафаева)