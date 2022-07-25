Завтра в Баку будет до 32 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, умеренный южный ветер, сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-24, днем - 30-33, в Баку ночью - 22-24, днем - 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 757 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-65 процентов.

Завтра днем в некоторых горных районах Азербайджана ожидаются кратковременные грозовые дожди, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем - 31-36, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)