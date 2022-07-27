В Азербайджане до 60% студентов получают образование за счет государства - министр

БАКУ /Trend/ - Азербайджанское государство в последние годы увеличило финансирование сферы образования.

Как сообщает Trend, об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном "Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы" и другим вопросам.

Министр отметил, что в Азербайджане до 60 процентов студентов получают образование за счет государства.

«Инвестиции в образование - это инвестиции в будущее, и государство уделяет этому большое внимание», - добавил Амруллаев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)